Для сдерживания протестов в центре Минска появились БТРы (видео)

В Минске, где сегодня проходит воскресный Марш единства, власти кроме силовиков, вывели на улицы военную технику.

Опасаясь, что протестующие, как и в прошлые воскресенья, могут с площади Независимости подойти к резиденции президента Лукашенко, в этом направлении направили бронетранспортеры (БТР) и боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ) «Рубеж».

Десять БТР находятся у Дворца Независимости, передает Telegram-канал РИА «Новости».

Также на улицах замечены машины-водометы, пишут Telegram-каналы «Белсат» и TUT.by.

Власти уже закрыли пять центральных станций метро и три отдаленных и предупреждают о перекрытии улиц.

К центру из разных районов идут колонны демонстрантов с бело-красно-белыми флагами, некоторых уже задержали.

Напомним, к сегодняшней акции белоруссов призвала Светлана Тихановская. А вчера в Минске на протестную акцию вышли тысячи женщин. Они шли по центру столицы с бело-красно-белыми флагами и кричали: «Это наш город!», «Жыве Беларусь!».

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