27.60 / 27.74 32.46 / 32.81
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Для сдерживания протестов в центре Минска появились БТРы (видео)

14:33 6 сентября 2020
военная техника

В Минске, где сегодня проходит воскресный Марш единства, власти кроме силовиков, вывели на улицы военную технику.

Опасаясь, что протестующие, как и в прошлые воскресенья, могут с площади Независимости подойти к резиденции президента Лукашенко, в этом направлении направили бронетранспортеры (БТР) и боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ) «Рубеж».

Десять БТР находятся у Дворца Независимости, передает Telegram-канал РИА «Новости».

Также на улицах замечены машины-водометы, пишут Telegram-каналы «Белсат» и TUT.by.

Власти уже закрыли пять центральных станций метро и три отдаленных и предупреждают о перекрытии улиц.

К центру из разных районов идут колонны демонстрантов с бело-красно-белыми флагами, некоторых уже задержали.

Напомним, к сегодняшней акции белоруссов призвала Светлана Тихановская. А вчера в Минске на протестную акцию вышли тысячи женщин. Они шли по центру столицы с бело-красно-белыми флагами и кричали: «Это наш город!», «Жыве Беларусь!».

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

Шуфрич

Шуфрич у Шустера порассуждал о "яйцах Лукашенко"

военная техника

Для сдерживания протестов в центре Минска появились БТРы (видео)

карантин

Население расслабилось: инфекционист прогнозирует закрытие школ уже в конце сентября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер