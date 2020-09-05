В Минске тысячи женщин вышли на марш протеста (фото, видео)

В Беларуси, где с 9 августа продолжаются протесты против режима Лукашенко, 5 сентября начался женский марш.

Как сообщает TUT.BY, в акции, которая проходит с Минске, участвует около 10 тысяч человек. Кроме бело-красно-белых флагов оппозиции, женщины несут флаги ЕС, игрушки панд в знак солидарности с IT компанией PandaDoc, в отношении четырех сотрудников которой возбуждено уголовное дело.

Женщины идут по проспекту Независимости и кричат «Это наш город!», «Жыве Беларусь!». Вдоль проспекта проезжают микроавтобусы без номеров с тонированными стеклами, внутри силовики. Женщины кричат: «Где номера?» и «Убийцы».

Недалеко от Октябрьской площади задержали журналистов телеканала «Белсат» Максима Калитовского и Алену Дубовик — они вели прямой эфир с женского марша. Девушки пытались помешать неизвестным в балаклавах забрать журналистов, однако им не удалось этого сделать:

На перекрестках по движению марша стоят микроавтобусы без номеров, в них сидят милиционеры в штатском и в масках.

Напомним, министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин обвинил руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины в «подогревании деструктивных сил» в республике.

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