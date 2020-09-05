Тихановская позвала беларусов на воскресный Марш единства (видео)

Оппонент Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская, которая пообещала, что протесты против против существующего режима «не закончатся никогда», призвала белоруссов выйти на Марш единства.

В новом обращении Тихановская анонсировала акцию, которая пройдет 6 августа не только в Минске, но и в регионах, сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня в Минске прошел женский марш.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что его уход обернется для Беларуси «резней». Оппозиционеры предлагали сформировать временное правительство и урезать полномочия президента.

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