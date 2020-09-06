В Минске готовятся к очередному массовому протесту: Лукашенко стянул силовиков в центр города

Сегодня в Беларуси планируется очередная акция протеста. Накануне оппозиционерка Светлана Тихановская призвала белоруссов выйти на воскресный Марш единства.

Силовики стягиваются в центр Минска. У площади Независимости уже стоит оцепление.

В районе столичного Автозавода началось движение, передает Telegram-канал NEXTA.

Напомним, вчера в Минске на протестную акцию вышли тысячи женщин. Они шли по центру столицы с бело-красно-белыми флагами и кричали: «Это наш город!», «Жыве Беларусь!».

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