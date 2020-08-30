Удар по диктатуре: в Беларуси оппозиция предлагает вернуть конституцию 1994 года

Допускающая посредничество России в переговорах в Беларуси лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена сформировать в стране временное правительство на основе действующего, а также возобновить действие конституции 1994 года.

Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщили в штабе оппозиционерки, передает ТСН.

«После того, как власть перейдет народу, который победит, будет сформировано переходное правительство (на основе действующего сейчас), будет возобновлена конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены», — сказали в штабе Тихановской.

Также в нем сообщили, что Тихановская готова к переговорам с властями страны, но при условии освобождения задержанных участников протестов.

«Условием начала переговоров является освобождение политзаключенных и всех задержанных по политическим мотивам (…) В этом диалоге с властью, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти», — отметил собеседник агентства.

О том, что Тихановская хочет начать диалог с властями Беларуси, заявил в воскресенье, 30 августа, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, подводя итоги своего субботнего визита в Литву, где находится экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская. В интервью порталу YLE он отметил, что Финляндия надеется на быстрое продвижение диалога, а возможным посредником в нем могла бы стать ОБСЕ.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост последние 26 лет. Согласно официальным результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Протесты в первые дни жестоко подавлялись белорусскими правоохранителями, однако впоследствии силовые структуры перешли к более точечному преследованию протестующих.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 30 августа, провел очередной телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались «актуальные вопросы» и ситуация в Беларуси.

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