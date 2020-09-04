Протесты в Беларуси будут вечными: Тихановская пригрозила Лукашенко

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обещает Александру Лукашенко, что протесты против его правления «не закончатся никогда». Также Тихановская уверена, что в Беларуси не поддержат предложение Лукашенко о внесении изменений в Конституцию перед назначением повторных выборов: это слишком долгая процедура.

В интервью телеканалу NHK Тихановская обратила внимание на сближение Лукашенко с Россией. Оппозиционерка уверена, что такие тесные отношения — «не очень хороший знак».

Сейчас Тихановская находится в Литве, но уверяет, что это временно. Политик уверяет, что ее душа в Беларуси, и обещает вернуться на родину первым же поездом, как только почувствует себя в безопасности.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что его уход обернется для Беларуси «резней». А Тихановская предлагала сформировать временное правительство и урезать полномочия президента.

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter