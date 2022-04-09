Карма наздогнала на льоду: Лукашенку до крові розбили обличчя ключкою під час хокейного матчу (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який днями заявляв про успішну «спецоперацію» в Україні щодо звільнення… далекобійників, відомий своєю любов'ю до хокею.

Команда за активної участі президента традиційно взяла участь у республіканських змаганнях серед аматорів. У вирішальному поєдинку зійшлися президентський колектив та збірна Мінської області, і перші здобули впевнену перемогу — 5:1, вигравши чемпіонський кубок 13-й раз в історії (із 15 проведених чемпіонатів).

Цікавий епізод стався під час матчу. Як інформує телеграм-канал «Пул Першого», у боротьбі гравець збірної Мінської області намагався вдарити своєю ключкою по ключці Лукашенка, але влучив президенту в обличчя, розбивши підборіддя до крові. У підсумку глава Білорусі вирушив на лавку, де йому зупинили кровотечу та наклали пластир. При цьому джерело завбачливо повідомило, що з гравцем під № 7, який завдав травми президенту, все гаразд…

Що ж, можна сказати, Лукашенка наздогнала карма (ще й мало дісталося) — за нерішучу позицію щодо розв'язаної росією війни, через яку у бік України з Білорусі йдуть російські військові, а також летить безліч снарядів, які вбивають мирне населення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що опозиціонер висловився про невтішні перспективи виступу військових Білорусі проти України.

Фото president.gov.by

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