путін хоче спалити білоруську армію: опозиціонер висловився про перспективи виступу військових Білорусі проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не може не дослухатися заклику НАТО припинити співучасть у злочині путіна. Зокрема, ще й тому, що така співучасть може коштувати йому крісла.

Про це заявив в інтерв'ю виданню «Обозрєватєль» білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько.



На його думку, іуда Лукашенко — людина дуже обережна. І він, звичайно ж, гарячково аналізує ситуацію.

Також він розуміє, що у цій ситуації путін хотів би просто розгромити білоруську армію. Причина в тому, що вона не пропутінська, якщо брати офіцерів рангом капітана і нижче.

«Путін разом із Лукашенком зачистив перший окоп протистояння, коли близько 5 тисяч білорусів були посаджені у в'язниці і десятки тисяч видавлені. Йому б ще розгромити білоруську армію, щоб вона нічого з себе не уявляла. Тоді можна буде сказати, що окупація завершена», — вважає Лебедько.

На запитання, чи не хоче путін спалити білоруську армію в українській війні, опозиціонер відповідає ствердно.

«Так, у тому числі й білоруську армію. … Я думаю, путін знає, що білоруська армія не проросійська. У нього, напевно, є соціологія та моніторинг. В останніх подіях, якщо і була участь офіцерського корпусу, то зараз ця група суттєво зменшилася. Лукашенко може серйозно розраховувати лише на своїх бойовиків, на ЧВК, на відданих головорізів, які й так заплямували себе кров'ю під час придушення протестів усередині країни, а також на генералітет», — вважає білоруський опозиціонер.

Нагадаємо, що якщо на початку війни Білорусь лише надавала свою територію для запуску російських ракет по українських містах, то з 1 березня її військові фізично вторглися на нашу територію — зайшли на територію Чернігівської області .

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