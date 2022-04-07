«Вони багатьом ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

У Білорусі, з чиїй території по Україні завдавали ракетні удари рашисти, заявили про проведення «спецоперації» на території нашої країни.

Як повідомляє «БЕЛТА», про це заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, додавши, що «спецоперація» стосувалася далекобійників з Білорусі, нібито захоплених на нашій території.

«Арештували півтори тисячі наших вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, на мою думку, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели і всіх наших людей звільнили», — стверджує Лукашенко.

Деталями він не поділився, додавши, що її провели так, що ніхто із Ради безпеки Білорусі не помітив.

«Якщо там у нас одна, дві, три, п'ятеро людей десь залишилися, треба жорстко поставити умови (нехай Макей розмовляє з послом України), що, якщо це не буде зроблено, ми вже відповімо по-іншому. Вони дуже багатьом ризикують» , — погрожує Лукашенко.

Раніше у Держбюро розслідувань заявляли, що виявили на території України вагони з білоруською контрабандою — майно вилучили на користь держави.

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