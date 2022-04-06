США ввели санкції проти дочок Путіна, дружини Лаврова та Медведєва

Сполучені Штати Америки, чий президент Джо Байден після різанини в Бучі назвав путіна воєнним злочинцем і варваром, а також Євросоюз і G7 вводять нові санкції щодо Росії.

Як повідомляє «Європейська правда», під обмежувальні заходи США потраплять найбільші банки росії «Альфа банк» та «Сбербанк», а також родичі вищого російського керівництва. Також санкції забороняють нові інвестиції в росію.

«Сбербанк» — найбільша фінансова установа, яка перебуває у власності уряду, а «Альфа-Банк» — найбільший приватний банк. Санкції заморозять будь-які їхні активи, що стосуються фінансової системи США, та заборонять громадянам Америки вести з ними бізнес.

Третім кроком нових санкцій США стали обмеження проти великих російських державних підприємств критичної сфери. Це заборонить громадянам США укладати угоди з цими організаціями та заморозить будь-які їхні активи в юрисдикції Штатів. Список обіцяють оприлюднити наступного тижня.

Також будуть заблоковані активи повнолітніх дітей путіна (від колишньої дружини Людмили у нього дві доньки — Марія Воронцова та Катерина Тихонова), дружини та доньки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки росії, включаючи експрезидента та прем'єр-міністра росії Дмитра Медведєва та прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Канада також оголосила про санкції — щодо російських олігархів Володимира Потаніна, Віктора Вексельберга, Кирила Шамалова, Дмитра та Галини Пумпянських, Вадима Мошковича, Леоніда Міхельсона та Олександра Винокурова.

А народний депутат України Олексій Гончаренко згадав про посилення санкцій із боку Великої Британії. Йдеться про повне заморожування активів «Сбербанку» та «Московського кредитного банку», заборону імпорту російських товарів із заліза та сталі. А також персональні санкції для ще восьми росіян: Сергія Іванова, Бориса Ротенберга, Андрія Акімова, Олександра Дюкова, Сергія Когогіна, Андрія Гур'єва, Леоніда Міхельсона та В'ячеслава Кантора.

А Євросоюз напередодні анонсував запровадження чергового пакету санкції. Серед них, зокрема, заборона на імпорт вугілля з Росії на суму чотири мільярди євро на рік, повну заборону на транзакції з чотирма ключовими російськими банками, заборону російським судам заходити до портів ЄС, за винятком доставки продуктів харчування, гуманітарної допомоги та енергоносіїв, заборона на роботу в ЄС автотранспортних операторів із росії та білорусі, а також розширення обмежень щодо фізичних осіб.

Матеріал «Нестримне насильство Путіна не знає меж»: у Європі вимагають провести міжнародне розслідування «Різанини в Бучі» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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