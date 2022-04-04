«Цей хлопець — варвар», — Байден знову різко висловився про путіна після «різанини в Бучі»

Після того, як стало відомо про звірства, які влаштували окупанти в Бучі під Києвом, президент США Джо Байден назвав господаря Кремля не лише військовим злочинцем, а й варваром.

«Ви, напевно, пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він — військовий злочинець. Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це було справжньою судовою справою про воєнні злочини. Цей хлопець — варвар. Те, що відбувається в Бучі, обурливо. І всі це бачили. Я думаю, це військовий злочин. Я прагну до нових санкцій, я продовжу вводити санкції», — цитує Байдена «Інсайдер» .

Раніше Байден, виступаючи у Варшаві, заявляв, що путін — диктатор, який цинічно бреше про цілі своєї повномасштабної війни проти України .

Фото — скріншот

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