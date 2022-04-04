«Нестримне насильство Путіна не знає меж»: у Європі вимагають провести міжнародне розслідування «Різанини в Бучі»

У соцмережах по всьому світу набирає популярність хештег #BuchaMassacre («Різанина в Бучі»). Оприлюднені 3 квітня докази звірств російських окупантів у Київській області прокоментували світові лідери та міжнародні громадські організації.

«Уморити путінську військову машину голодом»

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав те, що сталося в Бучі та Ірпені «огидними нападами на мирних громадян». Він пообіцяв відповісти ще більшою жорсткістю санкцій щодо росії. Джонсон також пообіцяв збільшити військову допомогу Україні. «Особисто я зроблю все, що в моїх силах, щоб уморити путінську військову машину голодом. Ми посилимо санкції й посилимо військову підтримку, а також надамо допомогу тим, хто потребує місць», — сказав Джонсон.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав кадри, зняті на звільнених від російських військових територіях України, справжнім ударом під дих. «Ми не можемо втрачати чутливість до цього. Ми не можемо це зробити нормою. Це реальність того, що відбувається щодня, поки росія продовжує свою агресію щодо України», — наголосив голова Державного департаменту США.

За оцінкою міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), військові злочини проти мирних жителів в Україні не є винятком. HRW підкреслює — мабуть, у російській армії допускається скоєння подібних злочинів. «З усією визначеністю, не йдеться про поодинокі випадки», — заявив 3 квітня в ефірі німецького телеканалу ARD директор HRW у Німеччині Венцель Міхальскі.

Він вказав на сотні вбивств, зґвалтувань, обстрілів житлових будинків. «Можливо, це не сплановано систематично. Але обстріл цивільних житлових районів та використання забороненої зброї вказує на те, що це береться до уваги й використовується як військова тактика», — підкреслив Міхальскі.

HRW закликає ООН створити комісію з розслідування злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Важливо також поки що не ховати загиблих, щоб не знищити докази злочинів. «Ми вимагаємо від російського уряду розслідувати ці злочини та притягнути винних до відповідальності», — заявив Михальський.

Європейський союз має намір притягнути до відповідальності винних за масові вбивства мирних жителів у Бучі та інших українських містах. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. За звірячі злочини несе відповідальність влада рф, тому що ці діяння були скоєні в умовах фактичної російської окупації, наголосив він. Офіційна заява ЄС зі словами Борреля була опублікована 4 квітня.

ЄС підтримує всі заходи щодо переслідування винних у порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права, що здійснюються ЗС рф, а також відповідальних чиновників та воєначальників. Особливо Брюссель підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності, яке веде Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі.

Євросоюз найрішучішим чином засудив масові вбивства у передмісті Києва. Шокуючі кадри з убитими мирними жителями та руйнуваннями громадянської інфраструктури показали «справжнє обличчя жорстокої агресивної війни росії проти України та її народу», — заявив Боррель. «Бійня у Бучі та інших українських містах увійде до списку звірств, скоєних на європейській землі», — наголосив він. Боррель заявив, що у Брюсселі вже працюють над терміновим запровадженням нових санкцій проти рф.

Влада Польщі заявила про необхідність провести міжнародне розслідування за фактом масових убивств у Бучі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав «назвати своїми іменами скоєні російськими солдатами криваві розправи». «Це геноцид і за нього необхідно покарати. Ми пропонуємо створити міжнародну комісію для розслідування цього геноциду», — заявив він у Варшаві.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також вважає, що є ознаки можливого геноциду в Україні. «Ми зробимо все можливе, щоб ті, хто вчинив ці військові злочини, не залишилися безкарними», — пообіцяв голова іспанського уряду. Санчес закликав Міжнародний кримінальний суд зайнятися «передбачуваними випадками злочинів проти людяності, військових злочинів та геноциду».

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за введення нових санкцій проти Росії у зв’язку з появою свідчень масових убивств мирного населення у Бучі та інших українських містах. «Є очевидні ознаки скоєння військових злочинів в Україні, відповідальність за які, вочевидь, несе російська армія», — заявив Макрон в ефірі радіостанції France Inter 4 квітня.

«Путін — військовий злочинець»

Президент Франції зазначив, що «загалом» доведено факт того, що північно-західні передмістя Києва контролювалися російськими військами у передбачуваний момент скоєння масових убивств мирних жителів. На думку Макрона, необхідні штрафні заходи щодо російського вугілля та нафти, а також щодо окремих осіб.

Посилення санкцій проти росії країни ЄС мають намір обговорити 6 квітня, повідомляє газета Financial Times.

З тим, що росія має бути покарана, згодні й в Німеччині. Після оприлюднення свідчень військових злочинів, скоєних російськими військами у Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва, канцлер ФРН Олаф Шольц вимагав провести їхнє розслідування. «Ми повинні з усією жорсткістю розслідувати ці злочини російських військових», — заявив він 3 квітня. Злочинці та ті, хто давав їм накази, мають бути послідовно притягнуті до відповідальності, зазначив Шольц.

Водночас він закликав надати доступ до цих районів Міжнародному комітету Червоного Хреста та іншим міжнародним гуманітарним організаціям. Шольц звернувся до Москви із закликом «нарешті погодитися на припинення вогню та зупинити бойові дії». «Ця війна безглузда і нічим не виправдана», — заявив Шольц.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримує необхідність посилення санкцій щодо рф. «Нестерпно бачити кадри з міста Буча. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає меж. Винні у цих військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності», — написала вона у твітері. Бербок пообіцяла «ще сильніше підтримувати Україну в її обороні від російських військ, що вторглися на її територію».

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив росію у скоєнні тяжких воєнних злочинів в Україні. «Кадри з Бучі вражають мене, вони глибоко вражають всіх нас», — заявив він у Берліні. «Українці мають усі мислимі підстави звинувачувати росію та вимагати солідарності та підтримки від своїх друзів та партнерів», — сказав Штайнмайєр.

«Вражена повідомленнями про невимовні жахіття в районах, які залишає росія. Необхідно терміново провести незалежне розслідування», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона висловила впевненість у тому, що винних у цих злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Глава Європейської ради Шарль Мішель написав у твітер англійською та українською мовами, що його шокували кадри «звірств, здійснених російською армією у звільненій Київській області». Мішель запевнив, що Євросоюз допоможе Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс закликала розслідувати дії російських солдатів щодо цивільного населення України як військові злочини. Лондон підтримає відповідне рішення Міжнародного кримінального суду (МКС).

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив російські війська у «масштабних порушеннях в Україні, які можна назвати військовими злочинами». Франція співпрацюватиме з Україною та Міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути винних до відповідальності, наголосив Ле Дріан.

Експрокурор Міжнародного трибуналу ООН з колишньої Югославії та Міжнародного трибуналу ООН з Руанди Карла дель Понте зажадала, щоб МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. «Путін — військовий злочинець», — заявила дель Понте в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps. Її особливо вразили масові поховання українських мирних громадян.

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