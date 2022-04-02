Вибори в Угорщині та Сербії: як війна росії проти України впливає на ситуацію в цих країнах

Нагадаємо, в Угорщині при владі з 2010 року знаходиться права партія прем'єра Віктора Орбана «Фідес», який не раз конфліктував із ЄС. Експерти вважають, що досі «Фідес» перемагала на парламентських виборах багато в чому через розрізнення угорської опозиції. Проте восени 2021 року шість опозиційних партій створили коаліцію, до якої увійшли і соціалісти, і праві, і зелені. Під час праймеріз визначили єдиного кандидата від опозиції. Ним став 49-річний Петер Маркі-Зай, безпартійний мер невеликого міста Ходмезевашархей, батько сімох дітей. Він обіцяє вести жорстку боротьбу з корупцією та політику повного зближення з ЄС. Крім того, Маркі-Зай заявляє про повну солідарність з Україною, підтримку нинішніх та майбутніх європейських санкцій проти росії.

Проте позиції Орбана, як і раніше, сильні, і передвиборча ситуація в Угорщині вкрай напружена. Правляча партія та опозиція звинувачують один одного у провокаціях та спробах фальшування підсумків голосування. Дійшло до того, що Угорщина стане першою європейською країною, куди ОБСЄ вирішила направити повномасштабну місію спостерігачів.

«Спостерігачі ОБСЄ не запобіжать можливим підтасовуванням, але зможуть задокументувати їх краще, ніж будь-коли раніше. Крім того, сподіватимемося, що це стане стримувальним фактором», — вважає експерт з виборів Роберт Ласло.

Поки що, згідно з опитуваннями громадської думки, «Фідес» випереджає опозицію на 10%. Рейтинг Орбана зріс після того, як він відкрив кордон для українських біженців та підтримав заявку України на вступ до Євросоюзу.

У Сербії мало хто сумнівається у перемозі Олександра Вучича. Він обіймав посаду прем'єр-міністра з квітня 2014 року до кінця травня 2017 року. З 1 червня цього року є президентом Сербії.

Йдеться про те, як поводитиметься Вучич після нинішніх виборів. Адже Сербія прагне членства в ЄС. А війна в Україні змусила Брюссель вимагати від країн-кандидатів чіткої та жорсткої позиції: вони підтримують Київ чи москву. Нейтралітет уже не проходить. І Вучичу в нових реаліях навряд чи вдасться після виборів сидіти на двох стільцях. Від нього чекають повного засудження російської агресії проти України та координації дій з європейськими партнерами. Якщо Сербія має намір стати членом ЄС, вона має відвернутися від путіна і приєднатися до європейських санкцій проти росії.

На фото: Передвиборча кампанія в Угорщині. Фото із соцмереж

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