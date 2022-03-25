29.64 / 31.05 32.84 / 34.81
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Захід б'є у хибні цілі: аналітик розказала, що не так із санкціями проти Росії

20:00 25 березня 2022
санкції

Захід запроваджує санкції проти російських олігархів, сподіваючись, що вони переконають хазяїна Кремля і змусять його змінити політичний курс. У цьому й полягає прорахунок Заходу: у Росії олігархи мають багатство і зв'язки з владою, але не мають впливу ні на Путіна, ні на його оточення в Кремлі. Таку думку у своїй колонці для New York Times висловила аналітик Ейлін О'Коннор, яка працювала як журналіст та адвокат у Росії та в Україні.

На думку аналітика, зараз Захід б'є у хибні цілі, а насправді треба атакувати те, що Росія вважає атрибутами наддержави: нафтогазовий сектор та армію.

«Нафтогазовий сектор Росії забезпечує до 40% доходів федерального бюджету країни та забезпечує 60% експорту країни. Ось чому акцент президента Байдена на санкціях, що забороняють імпорт нафти, важливий, хоч і дещо символічний, враховуючи, як мало Сполучені Штати імпортують із Росії», — йдеться у статті. Аналітик закликає Європу зосередитися не на виявленні та захопленні майна російських олігархів, а на зниженні залежності від російських енергоресурсів.

Щодо армії експерт впевнена: найкращий спосіб нашкодити російським військовим — це позбавити їх доступу до передових технологій. «Як стало зрозуміло в Україні, російським військовим не вистачає життєво важливого обладнання та програмного забезпечення, яке використовується іншими сучасними силами для збору оперативної розвідувальної інформації, а також систем зв'язку, необхідних для ефективного використання цієї розвідувальної інформації», — пояснює О'Коннор.

Нагадаємо, колишній посол США в Росії Майкл Макфол закликає Захід посилити військову допомогу Україні, а паралельно посилювати економічні санкції проти Росії.

1106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

снайперка бойовиків «ДНР» Багіра

«Мене просто злили»: в полон ЗСУ потрапила снайперка бойовиків «ДНР»

Вікторія Поліщук

«Вона змалечку марила армією»: на Житомирщині загинула 21-річна військова

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

Гривні

Комуналку краще оплачувати щомісяця: у Кабміні розповіли, що буде із субсидіями до кінця війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.