Захід б'є у хибні цілі: аналітик розказала, що не так із санкціями проти Росії

Захід запроваджує санкції проти російських олігархів, сподіваючись, що вони переконають хазяїна Кремля і змусять його змінити політичний курс. У цьому й полягає прорахунок Заходу: у Росії олігархи мають багатство і зв'язки з владою, але не мають впливу ні на Путіна, ні на його оточення в Кремлі. Таку думку у своїй колонці для New York Times висловила аналітик Ейлін О'Коннор, яка працювала як журналіст та адвокат у Росії та в Україні.

На думку аналітика, зараз Захід б'є у хибні цілі, а насправді треба атакувати те, що Росія вважає атрибутами наддержави: нафтогазовий сектор та армію.

«Нафтогазовий сектор Росії забезпечує до 40% доходів федерального бюджету країни та забезпечує 60% експорту країни. Ось чому акцент президента Байдена на санкціях, що забороняють імпорт нафти, важливий, хоч і дещо символічний, враховуючи, як мало Сполучені Штати імпортують із Росії», — йдеться у статті. Аналітик закликає Європу зосередитися не на виявленні та захопленні майна російських олігархів, а на зниженні залежності від російських енергоресурсів.

Щодо армії експерт впевнена: найкращий спосіб нашкодити російським військовим — це позбавити їх доступу до передових технологій. «Як стало зрозуміло в Україні, російським військовим не вистачає життєво важливого обладнання та програмного забезпечення, яке використовується іншими сучасними силами для збору оперативної розвідувальної інформації, а також систем зв'язку, необхідних для ефективного використання цієї розвідувальної інформації», — пояснює О'Коннор.

Нагадаємо, колишній посол США в Росії Майкл Макфол закликає Захід посилити військову допомогу Україні, а паралельно посилювати економічні санкції проти Росії.

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