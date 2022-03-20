Путіну знайшли заміну: названо можливого наступника злісного кремлівського диктатора

Чинний директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександр Бортніков може стати наступником володимира путіна у разі усунення його від влади. Такий варіант розглядають представники російської еліти, йдеться у повідомленні у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка стверджує, що певна частина російської політичної еліти розглядає Бортнікова як наступника Путіна.

«Примітно, що саме Бортніков останнім часом потрапив в опалу з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ — фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортніков та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії», — йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, директор ФСБ Олександр Бортніков та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти усунення Путіна від влади — отруєння, раптова хвороба та інші сценарії.

«Не виключено, що саме з цими процесами пов'язаний нещодавній „злив“ розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Інформація надійшла саме від російської сторони. Ймовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив (глави Чечні. — Авт.) Рамзана Кадирова. Також це може бути бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ», — додали у розвідці.

Нагадаємо, сам путін також перейшов на вищі посадові позиції з посади директора ФСБ, яку він очолював 1999 року перед призначенням прем'єр-міністром, а згодом — в.о. президента Росії. Працював на спецслужби (КДБ СРСР) ще із середини 1970-х.

Як писали «ФАКТИ», раніше велика кількість громадян Росії, України та Білорусі звернулася до влади Швейцарії з проханням видворити з країни російську гімнастку Аліну Кабаєву, яка, за даними ЗМІ, є коханкою Володимира Путіна.

676

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter