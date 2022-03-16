Коханку Путіна вимагають вигнати зі Швейцарії: «нехай «російська Єва Браун» вирушає до свого «фюрера»

Велика кількість громадян Росії, України та Білорусі звернулася до влади Швейцарії з проханням видерти з країни російську гімнастку Аліну Кабаєву, яка, за даними ЗМІ, є коханкою президента РФ Володимира Путіна.

При цьому колишню гімнастку в петиції називають «Євою Браун» (коханка Гітлера), а путіна — «Фюрером».

«Широкому колу громадськості стало відомо, що зловісна постать російської політичної та медійної сфери, колишня професійна спортсменка Аліна Кабаєва, яка є особистою улюбленицею божевільного диктатора і військового злочинця Путіна, який влаштував у ці дні напад на Україну, втік від наслідків введених проти Росії санкцій», — вказали активісти.

Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше у сучасній історії порушила свій нейтралітет та приєдналася до санкцій проти Путіна. Проте його коханка продовжує ховатися у цій країні.

Активісти нагадують, що Кабаєва була одним із ініціаторів законопроекту, який унеможливив усиновлення тисяч російських сиріт іноземцями, коли була депутатом російської Держдуми від путінської партії «Єдина Росія». Також вони наголошують, що Кабаєва підтримує війну в Україні.

Одночасно автори петиції просять перевірити чистоту коштів, які були використані для придбання Кабаєвою нерухомості у Швейцарії, і ухвалити рішення про неприпустимість її перебування у межах європейської держави.

«Хочемо нагадати, що пані Аліна Кабаєва не проста жінка, заплямована зв'язком з російським диктатором, а й злочинниця проти людства… Аліна Кабаєва підтримує цю війну, описуючи її не як агресивну війну, що суперечить міжнародному праву, а як «спецоперацію» — додали автори петиції.

«Просимо бути принциповим у случае сьогоднішнього злочину проти людяності всіх бенефіціарів путінського режиму! Будь ласка, об'єднайте „Єву Браун“ із її „Фюрером!“», — підсумували активісти.

Петиція з такою вимогою до уряду країни набрала понад 40 тисяч підписів за необхідних 35 тисяч. При цьому автори сподіваються зібрати 50 тисяч підписів — у цьому випадку петиція стане однією з тих, що найбільше підписуються на Change.org.

Скрин сторінки на change.org

Нагадаємо, раніше британський таблоїд повідомив, що таємна дружина путіна проживає з їхніми чотирма спільними дітьми в «приватному та дуже захищеному» шалі на березі озера Лугано.

Фото DW

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