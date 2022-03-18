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Де зараз перебуває Путін та чому періодично зникають його охоронці — розповідають російські інсайдери

12:52 18 березня 2022
Путін

У Кремлі Путіна давно не бачили. Розповіді про його перебування у бункері — правда.

Про це розповідає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський з посиланням на інсайдерів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ». У цьому контексті Ілля Несходовський має великі сумніви, що Путін полетить на переговори до Туреччини.

«Очільник Кремля обмежив усі контакти і боїться, що його вб'ють, оскільки усвідомлює — дуже багато поставив на цю війну, яку програє. Путін дуже, дуже сильно боїться. Наразі усі розмови з ним відбуваються лише онлайн. Він до себе нікого не допускає», — зазначив Ілля Несходовський.

Щоправда, є в оточенні Путіна люди, так зване близьке коло, яке має до нього доступ. Йдеться про охорону. Проте він і їй не довіряє. Як наслідок — деякі охоронці періодично зникають: учора був, сьогодні немає. Тільки запідозрив Путін когось, ця людина… зникає. Там з цим не морочаться.

Ексклюзивний матеріал «Путін наступний? Російських царів та диктаторів найчастіше вбивали у березні» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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