Про готовність Путіна розв'язати ядерну війну, а також про те, хто та як його може змінити на посаді, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів мільярдер, банкір, власник «Міжпромбанку», міжнародний інвестор, громадський діяч, політик, який донедавна входив у близьке оточення Путіна, Сергій Пугачов.

Про російську ядерну зброю

Як запевняє Сергій Пугачов, Путін готовий розв'язати ядерну війну, але це технічно неможливо зробити.

«Свого часу, коли Єльцин лягав на операцію і передав так звану ядерну валізку Чорномирдіну, Жириновського запитали: на його думку, чи поверне Єльцину цю валізку Чорномирдін? Жириновський тоді сказав, мовляв, яка на… валізка! Що ви думаєте, кнопка у валізі може щось вирішити? Якщо Єльцин скаже: починайте ядерну війну, її ніхто не розпочне. Його особисті помічники та секретарі не слухаються. Путін може й готовий її розпочати, але його оточення каже: ядерна війна не залишає шансів для них. Не думаю, що дійде до тактичної ядерної зброї», — каже Сергій Пугачов.

На його думку, російській армії для захоплення України не вистачає вміння, духу та ще багато чого. Але якби керівництво армії хотіло це зробити, то воно б це зробилио так, як у Сирії: зрівняли країну із землею. Якщо Путін готовий до цього, то армія на це не піде. Генерали не підуть. У цьому бізнесмен упевнений на 100%.

Відстань між Шойгу та генералами, які реально керують армією, набагато більша, ніж між Шойгу та Путіним за столом.

Підтримка України є настільки великою і санкції настільки сильні, що вони змінюють настрої всередині Росії. Тандем сили та духу українського народу та міць тиску на Росію, що реально відчувається жителями РФ, не в емоціях. Вони звикли до терактів і не хочуть нічого чути про те, що відбувається в Україні.

За останніми зведеннями, у лавах 100 тисяч російських солдатів та офіцерів — занепад. Йдеться про солдатів, які прибули на навчання до Білорусі, де вони злили солярку та продали населенню, а на ці гроші пили горілку. У результаті нічого не залишилося. Вони прийшли, але не очікували, що їх так зустрінуть.

«Все, що могли, вони вже зробили та показали в Україні. Повірте, генерали не готові розпочинати ядерну війну. Путін шантажуватиме Захід, але путінській Росії кінець. Просто нема шансів. Цієї Росії вже ніколи не буде завдяки Україні», — додає Сергій Пугачов.

«Все, що могли, вони вже зробили та показали в Україні, – каже Сергій Пугачов. - Повірте, генерали не готові розпочинати ядерну війну"

Водночас він зауважив, що росіяни вийдуть на вулиці в кількості 5 тисяч людей, але не масово. Жерти нічого буде, але вони сидітимуть по хатах.

Як у Росії змінюється влада і що чекає на Путіна

Говорячи про зміну влади, Пугачов зауважив, що це буде внутрішнє розв`язання проблеми. Як завжди.

«Передбачався на місце (колишнього президента СРСР) Горбачова Григорій Романов. Де він? Його немає. Внутрішні інтриги — приходить Горбачов. Горбачов пропадає — приходить Єльцин (перший президент РФ). Ясно, що Єльцин прийшов не з вулиці. Після Єльцина відомо, хто приходить (Путін). Яким чином? Звідки він прийшов? Він що, прийшов шляхом народного повстання та гніву? Ні. Усередині кремлівського кабінету. Наступна ітерація так само за російською традицією відбудеться таким же чином. Тобто це не обов'язково табакерка та шарфик на шиї. Путін — слабка людина. Слабка, боягузлива людина», — зазначив він.

Гарантії Путіну ніхто зараз давати у його оточенні не готовий, каже Пугачов.

«Це не питання вже гарантій. Ніхто жодних гарантій надавати Путіну не готовий. Нині це питання виживання його оточення. Але не найближчого оточення, не (братів Юрія та Михайла) Ковальчуков, Тимченка, Абрамовича, Фрідмана, Авена — тобто людей, які його фінансували, нашпиговували грошима та іншим, аби зберегтися. На мою думку, швидше за все, це буде медведівська команда не на чолі з (заступником голови Ради безпеки Росії) Медведєвим, який свого часу стояв у витоків грузинської війни. Це буде медведівська команда за віком і за змістом — люди, які, по-перше, не забруднили себе кров'ю, а по-друге, свого часу, коли у 2012 році Медведєв шляхом утиску був викинутий і Путін повернувся, вони теж втратили все. Але при цьому це люди, які були в уряді та адміністрації та розуміли, були ліберально налаштовані, і ці люди є. Швидше за все, обмін буде в цей бік», — додав він.

На завершення бізнесмен зазначив, що Путін не усвідомлює рівень трагедії.

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