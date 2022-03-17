Олігархи хочуть за все зробити відповідальним Путіна й віддати його Заходу в обмін на зняття санкцій, — інсайдери про настрої в Кремлі

Під час війни не можна недооцінювати противника. Особливо коли йдеться про Росію, яку навіть одіозний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав «занадто божевільною». Звісно, про реальні плани Кремля не розповідають на пропагандистських телеканалах, там взагалі не заведено говорити правду, лише гасла. Тому «ФАКТИ» поговорили з директором Інституту соціально-економічної трансформації Іллею Несходовським, який має інсайдерську інформацію з російського боку, дізнались про плани олігархів здати кремлівського фюрера Заходу в обмін на зняття санкцій та з'ясували, чому силовики поки не готові зробити такий крок. Також у ході інтерв'ю йшлось про претензії Путіна до Кадирова та Шойгу й шок економістів і працівників Центробанку від введених санкцій.

«У Центробанку люди взагалі не розуміли, як тепер діяти»

— Що наразі відбувається у владній верхівці РФ, за інформацією від інсайдерів з російського боку?

— Перший момент. У Кремлі ніхто не очікував такої реакції Заходу. Особливо це стосується обмежень з приводу можливості здійснення розрахунків і обмеження доступу до золотовалютного резерву. Це викликало відвертий шок. У Центробанку люди взагалі не розуміли, як тепер діяти, оскільки ніхто, абсолютно ніхто не розглядав варіант, що подібне могло статись.

Свого часу такі санкції застосовували стосовно Лівії, Ірану. Але щоб вони були уведені щодо такої країни, як Росія… Це рішення застало їх зненацька. Інакше кажучи, на ці дійсно пекельні санкції ніхто не розраховував. Всі вважали, що й цього разу санкції будуть аналогічні введеним 2014 року. Тобто запровадять певні обмеження, олігархам перекриють можливість чимось користуватись, лімітують вихід на певні ринки тощо. Вплив на економіку Росії був би, проте, однозначно незначний. Тобто ситуація у РФ погіршилася би, але не катастрофічно.

До речі, це свого часу озвучив і Медведєв. Коли обговорювали надання статусу «ЛНР» і «ДНР». Тоді він, власне, як і спецслужби, вже знав, що це буде війна, а не спецоперація на Донбасі. Напад на Україну готувався давно. Коли американці отримали документи, це вже були готові плани.

Другий момент. Йдеться про ведення воєнних дій. Так само ніхто не очікував, що буде настільки активний супротив та професійне ведення бойових дій. План був наступний: закидаються диверсійно-розвідувальні групи, які прориваються в Київ, захоплюють Банкову — все. Захід має змиритись з тим, що тут нова влада. Саме тому американці й пропонували вивезти Зеленського, бо вони отримали такий варіант розвитку подій. Проте українці розбили російські війська, і цей план не вдався. Росіяни почали підтягувати свої сили, але супротив з боку українського народу, з яким вони стикнулись, був неочікуваний для всіх. В Кремлі вважали, що захоплення відбудеться протягом 3−5 днів. Тобто «план Б» на випадок ведення довготривалої війни — не розроблявся. Вони навіть логістику не продумали.

Щоправда, ця інформація вже не є секретною. Багато аналітиків про це говорять.

«Ситуація у РФ все одно погіршується та призводить до неадекватної поведінки керівництва, зокрема й Путіна»

— Самовпевненість росіян пішла нам на користь.

— Зараз через це у РФ абсолютно всі на нервах і шукають винного. Наразі винними призначили силовиків, які надали неправдиву інформацію з приводу політичної ситуації в Україні, згідно з якою, ніхто чинного президента особливо підтримувати не буде. Тобто українці буцімто навіть радітимуть зміні влади. Реально там давали такі звіти.

Звичайно, у Путіна до Шойгу є претензії, бо він був відповідальним за розробку цього плану, але його не чіпають, бо людина дуже вагома. Скажімо так, це й не потрібно, адже лише погіршить ситуацію. Тим паче, що Шойгу — один із найближчих соратників Путіна. Тому знайшли силовиків, які нібито є винними. Щоправда, ситуація у РФ все одно погіршується та призводить до неадекватної поведінки керівництва, зокрема й Путіна.

— До речі, чула, що у Москві ходила чутка, мовляв, Путін після доповіді Шойгу кинув у нього стільцем. Це справді так?

— Ні. Цю інформацію інсайдери не підтверджують.

— Чи говорять щось ваші джерела щодо ймовірності так званого «палацового перевороту»?

— Певна ініціатива йде від олігархів: їм зараз заборонили вилітати з Росії, вони незадоволені величезними втратами.

Варто розуміти, задля успішного втілення цієї ініціативи однозначно потрібне поєднання двох сил — силовиків та олігархату. Самі багатії нічого не вдіють. Якщо силовики будуть проти, то влада в країні не зміниться.

За чутками, олігархи хочуть за все зробити відповідальним Путіна й віддати його Заходу. Позиція олігархів така: мовляв, ось вам фюрер в обмін на зняття з нас санкцій. Але поки що цей задум не знайшов підтримки у силовиків, вони всі за Путіна. Навіть попри чистки та звільнення в одному з відділів, а все тому, що він їх добре «пригодував». Водночас на ситуацію просто катастрофічно тисне економіка. Тому, можливо, щось переміниться. Влада у Росії ніколи не змінюється знизу, лише зверху.

— Тому Путін й не підпускає до себе близько людей?

— Так. З підтвердженої інформації, Путін всіх боїться. Те, що він всіх саджає на великій відстані від себе — це не через коронавірус, просто боїться будь-якого замаху, тому до нього ніхто не має наближатись ближче ніж на 10 метрів.

— Але ж у нього є люди, так зване близьке коло, хто має доступ до тіла?

— Звичайно, це охорона. Щоправда, він їй не довіряє, як наслідок — деякі охоронці періодично зникають: вчора був, сьогодні немає. Лише запідозрив Путін когось в чомусь, і ця людина… зникає. Там не заморочуються.

— Сам очільник Кремля може піти на якийсь компроміс щодо України, приміром, призначити когось винним і припинити війну?

— Ні, йому потрібна виключно перемога.

— Але ж на своїх пропагандистських телеканалах він може будь-що подати як перемогу?

— Не зовсім. Звісно, можна збрехати, але ж не настільки. Озвучу не інсайдерську інформацію, а дані експертів. Один із компромісних варіантів, знайдених перемовниками, — нейтральний статус України.

Наступне — «ДНР» і «ЛНР» проводять референдум щодо бажання бути у складі України. Проте виникає проблема — інтегрувати чи ні їхню проросійську владу. Для росіян головний момент у перемовинах — показати, мовляв, ми їх вдарили й вони назавжди забули про НАТО. Тобто таким чином подаватиметься інформація, що Москва примусила Київ ну не до миру, а до нейтрального статусу. Про Крим не йдеться. Чим все це закінчиться, поки що ніхто не знає.

— Є інформація, що окупанти через переконаність у власній величі й у тому, що захоплять Україну за 5 днів, уже навіть не мають чого їсти.

— Аналітики, які досліджують армію, кажуть наступне: військова підготовка росіян така, що в принципі через 10 днів у них можуть бути серйозні проблеми з постачанням їжі, палива. Саме тому було видано наказ, який легалізував мародерство. Як наслідок, це дало їм можливість трошки підняти «бойовий дух». Тобто, навіть в перехоплених розмовах чуємо, що солдати вже інакше дивляться на ситуацію. Мовляв, украв якусь шубу чи ще щось і таким чином отримав певну компенсацію.

Звісно, смертей з їхнього боку дуже багато. Вони суттєво не просуваються. Українська армія діє достатньо добре. Кожне просування одразу «закривається». Лінія таким чином зафіксована.

Також, аналітики кажуть, що в Путіна дуже обмежений час: йому треба про щось домовлятись і вони готові піти на нейтральний статус України, тобто відмову від НАТО. Це поступка з нашого боку. А «ДНР» і «ЛНР» типу входять в склад України та, як мінімум, визначають процес цього включення. Про Крим нічого не говориться, тобто півострів залишається російським, але українська сторона не визнає його російським.

— Не можу не поставити запитання, відповідь на яке бажають всі почути: чи є якась інсайдерська інформація щодо строків завершення війни?

— Не можу дати прогноз. Як я вже казав, в Росії «плану Б» не було. Тому по факту все зупинилось. Зараз набирають всіляких кадирівців. У Кремля до чеченців є претензії, бо вони вважались суперелітою і могли розгромити один десятьох, а їх тут рознесли в пух і прах. Відповідно, це дуже сильно вдарило по настроях Кадирова та його оточення, бо наближені загинули. Проте Путін давить, оскільки він дуже багато платив Кадирову за таке життя. Їх тримали саме для того, щоб у якийсь момент використати, зокрема як військову силу.

Загалом там люди не хочуть воювати. У вагнерівців проблеми, бо після інформації, яка поступила, мало хто хоче йти навіть на так званий високий найм. Йдеться про непогану оплату, а не про ті 50 доларів, які отримують солдати. Там вже розуміють — піде в бій 10, а виживе двоє-троє.

— Насамкінець, що говорять інсайдери про місцеперебування Путіна?

— В Кремлі його давно не бачили. Розповіді про перебування Путіна в бункері — правда. В цьому контексті є великий сумнів, що він полетить у Туреччину. Очільник Кремля обмежив всі контакти та боїться, що його вб'ють, бо усвідомлює — дуже багато поставив на цю війну, яку програє. Путін дуже, дуже сильно боїться. Тепер всі розмови з ним відбуваються лише онлайн. Він до себе нікого не допускає.

Фото: https://ua.depositphotos.com/



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