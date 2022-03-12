Українці в Польщі заблокували рух фур, що везли товар з Євросоюзу в Білорусь і Росію

У суботу, 12 березня, група українських активістів, які проживають у Польщі, перекрила дорогу білоруським та російським далекобійникам на прикордонному пункті Кукуріки, який межує з білоруськими Казловичами, що неподалік Бреста.

Мета акції — зупинити торгівлю між Євросоюзом і Білоруссю з Росією, яка, попри запроваджені санкції, іде повним ходом.

За кілька годин блокування на трасі утворився затор довжиною понад 22 кілометри, і він збільшується.

— Це — результат роботи усього двадцяти людей, яким не байдуже до того, що Європа продовжує підтримувати матеріальними ресурсами країну-агресорку, — говорить одна з організаторок акції Наталя Панченко, яка була обличчям польського Євромайдану в 2014 році. — Ми будемо стояти довго. До тих пір, поки на проблему не зверне увагу польська влада і влада інших країн, членів Євросоюзу. Бо санкції, як бачимо, лише написані на папері, а в реальності вони не діють. Це просто неймовірно, скільки російських та білоруських вантажівок зараз їдуть через Польщу до Білорусі й далі на Росію! Везуть уже заборонені товари, серед них і метал, який може піти на виготовлення танків. Виходить, Євросоюз однією рукою допомагає українцям, а другою — її ворогам? І це робиться за мовчазного толерування поляків.

«Розірвімо ланцюжок постачання ворогів і припинимо цю криваву війну», — закликають активісти.

Місцеві мешканці їх підтримують: вони також беруть участь у блокаді й підвозять учасникам акції їжу.

Надалі волонтери планують перекривати дороги й в інших пунктах пропуску на польсько-білоруському кордоні, зокрема, у Бобровниках і Кушниці, закликатимуть польських митників ретельніше перевіряти вміст фур з російськими та білоруськими номерами.

— Якщо нам вдасться зламати логістичну систему постачання зброї, людей, харчових продуктів, ліків та інших важливих продуктів російській армії, що воює в Україні, вона буде приречена на швидку поразку, — каже Наталя Панченко. — Маємо підштовхнути депутатів Європарламенту та уряди європейських країн до запровадження більш жорстких економічних санкцій щодо логістичної системи та припинення потоків продукції до Росії та Білорусі. Просимо польську владу негайно заборонити рух вантажівок з цих країн через польські прикордонні переходи.

Фото зі сторінки Наталі Панченко у Facebook

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