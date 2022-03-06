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Конгрес українців Канади закликає до повного торговельного ембарго та повалення режиму в РФ

21:43 6 березня 2022
Олександра Чижий

В умовах російського вторгнення в Україну Захід повинен вдатися до повного торговельного ембарго та міжнародної ізоляції Росії. Російський режим має розглядатися як ізгой і бути повалений. Про це у коментарі Guildhall заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Чижій.

«Позиція Українсько-канадського конгресу щодо російських санкцій є простою. Ми вітаємо швидкі та жорсткі санкції, запроваджені Канадою та нашими міжнародними союзниками після геноцидного нападу Росії на Україну. Ми закликаємо до повного торговельного ембарго щодо Росії та повної ізоляції Росії від міжнародної спільноти. Злочинний російський режим, який загрожує всьому світу неймовірною загибеллю, має розглядатися як ізгой і бути скинутий», — зазначила президент Конгресу українців Канади Олександра Чижій.

«Ми закликаємо всі транснаціональні компанії, які ведуть бізнес у Росії, закрити свої представництва у Росії та утриматися від будь-яких угод із Росією чи у Росії. Будь-які гроші, які вони платять у вигляді податків у Росії, — це гроші, які підживлюють російську військову машину. Ми вдячні і вітаємо багато компаній, які вже вирішили залишити Росію», — йдеться у заяві.

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