Поки Путін бомбить пологові будинки в Україні: ЗМІ розповіли, де проживає коханка диктатора Кабаєва з їхніми 4 дітьми

Екс-гімнастка Аліна Кабаєва, яка вважається коханкою або таємною дружиною шаленого кремлівського диктатора Володимира Путіна, проживає з їхніми чотирма спільними дітьми в «приватному і дуже захищеному» шале на березі озера Лугано.

Про це пише «ТСН» із посиланням на британський таблоїд The Mirror.

Зазначається, що Кабаєва ні в чому собі не відмовляє, поки її партнер-тиран змушує Україну «проходити через пекло», бомбардуючи дитячі садки і пологові будинки.

За інформацією журналістів, Кабаєва з нащадками Путіна оселилася у швейцарському місті одразу після початку російсько-української війни.

Ймовірно, Лугано було обрано через те, що в одній із його VIP-клінік під назвою Clinicа Sant'Anna у 2015 році Кабаєва народила Путіну дівчаток-близнючок. Повідомляється, що батько був присутній на пологах, тому їм довелося зняти дві палати — для пари з немовлятами та охоронцями.

«Купаючись у теплих весняних сонячних променях цього тижня, контраст між спокоєм Sant'Anna та пологовим будинком, який розбомбили російські війська в Маріуполі, не може бути більш різким», — йдеться у матеріалі The Mirror.

Журналісти розповіли, що розкішний швейцарський пологовий будинок, який є улюбленим місцем для пологів багатих росіян, і нині не залишається без них — поруч стоять елітні автомобілі і виблискують фігурки фламінго.

«Поки Росія розпадається через санкції, це ідеальне місце для Путіна, щоб відправити Аліну та їхніх дітей» , — додав інформатор журналістів.

Як відомо, Володимир Путін до 2014 року був одружений з Людмилою Шкребневою, від якої у нього народилися дві доньки — Катерина і Марія. У 2013 році подружжя публічно заявило про наміри розлучитися за спільним бажанням. Проте ще 2008 року газета «Московський кореспондент» опублікувала матеріал, у якому повідомила про романтичні стосунки між гімнасткою та політиком, який президент РФ назвав «неправдою». Кабаєва ж від коментарів утрималася, а статтю попросила спростувати.

9 березня іноземні ЗМІ повідомили, що сім'я Путіна ховається у дуже відокремленому і дуже безпечному шалі десь у Швейцарії. Відомо, що Кабаєва має чотирьох дітей від Путіна. Проте офіційно це ніколи не підтверджувалось. За даними джерел, у президента РФ та екс-гімнастки є 7-річні дочки і двоє синів. Всі діти мають швейцарські паспорти, і Кабаєва, схоже, теж.

Фото blitz. plus/

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