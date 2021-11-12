«Виглядає гірше нема куди»: ймовірна «коханка» Путіна вперше за довгий час вийшла у світ та здивувала росіян своїм зовнішнім виглядом

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Володимира Путіна, рідко з'являється на публічних заходах. Кожну її появу у мережі розглядають майже під мікроскопом, відзначаючи що гімнастка погладшала. Часто дорікають у відсутності смаку під час підбору вбрання.



Днями Кабаєва приїхала до Мілану на церемонію відкриття 39-го фестивалю Міжнародної федерації спортивного кіно та телебачення Sport Movies & TV 2021, передає «МК».



Їй вручили премію «Вінок пошани» за внесок у популяризацію спорту. На церемонії гімнастка з'явилася у закритій скромній сукні у чорний кольоровий візерунок. Образ доповнили прибране назад волосся та сумочка на ланцюжку.

Судячи з коментарів у мережі, вид Аліни Кабаєвої на цій премії багатьом не сподобався. Коментатори назвали вбрання спортсменки «дивним та таким як у старенької». Коли більш просунуті користувачі з'ясували, що сукня нібито коштує близько 145 тисяч рублів, то прийшли у невимовний жах.

«За що такі гроші?!», «Дарма не треба», «Вона в такому юному віці і за таких колосальних ресурсів виглядає далі нема куди», «Виглядає як робітниця заводу — начебто добу через дві, чоловік алкаш та 5 дітей», «Колгосп якийсь… Ще за такі гроші…» — передає слова коментаторів «ЕГ».

Тих, хто захопився скромністю Кабаєвої, виявилося небагато.

Раніше у ЗМІ писали, що у травні 2019 року Аліна Кабаєва, яка на той момент була головою ради директорів ЗАТ «Спорт-Експрес», а також обіймала посаду голови ради директорів холдингу «Національної Медіа Групи», народила двійню. Через рік знову з'явилися чутки про нові пологи ексгімнастки.

Нагадаємо, колишні гімнастки, які тренувалися разом із Кабаєвою, пригадали спортсменці неприємні епізоди її біографії.

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