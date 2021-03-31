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«Жена» Путина Кабаева зарабатывает почти по миллиону рублей в день, — расследование СМИ

20:38 31 марта 2021
Кабаева

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют неофициальной женой президента РФ Владимира Путина, после ухода из спорта побывала депутатом Госдумы, занялась общественной работой. Журналисты «Собеседника» заинтересовались доходом Алины Кабаевой, который она получает как председатель совета директоров «Национальной медиа группы».

Согласно данным из Пенсионного фонда России, пишет издание, в 2017 году Кабаева заработала 5,4 миллиона рублей. В 2018 — 785,4 миллиона. Спустя еще год сумма составила всего 55,4 миллиона.

В 2020 году, когда началась пандемия, доходы Алины Кабаевой заметно возросли. Известно, что в первой половине года года бывшая спортсменка заработала 152,7 миллиона рублей. Получается, что чемпионка получает в день около 900 тысяч рублей.

Согласно документам, весь заработок Кабаева получила в ЗАО «Национальная медиа группа», которую контролирует друг Владимира Путина и его бывший партнер по кооперативу «Озеро» Юрий Ковальчук.

«Национальная медиа группа» является крупнейшим в России частным медиахолдингом, который владеет Пятым каналом и РЕН ТВ, газетой «Спорт-Экспресс», МИЦ «Известия», а также долями в СТС-Медиа и «Первом канале». В октябре 2020 года группа стала российским партнером онлайн-кинотеатра Netflix. Также она владеет российским подразделением Viasat и Sony Pictures.

Напомним, президент РФ Владимир Путин публично объявил о разводе со своей женой Людмилой в июне 2013 года, сказав, что их брак изжил себя. По слухам, у главы государства был давний роман с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой, которая якобы уже родила ему двоих детей.

Фото eg.ru/

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