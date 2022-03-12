Білий дім разглядає можливість спрямування складніших систем протиповітряної оборони та іншого озброєння Україні, яка відбиває навалу армії росії. В цьому напрямку адміністрація Байдена працює з європейськими союзниками. Про це повідомила Washigton Post з посиланням на американських чиновників.

Видання пише, що на наступному тижні запланований візит міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічей з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині, яка разом з Польщею та Румунією висловили готовність передати військову допомогу Україні. Зокрема, у Словаччини є зенітні ракетні комплекси С-300, які знайомі українським військовим, тобто їм не потрібно витрачати час на опанування нового озброєння. Комплекси використовують для збиття ворожих літаків.

США віддані озброєнню уряду України «тими можливостями, які, як ми знаємо, потрібні українцям і які вони дуже добре використовують», — заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він не уточнив, які види зброї можуть бути включені в наступну хвилю постачання, але додав: «Деякі з цих матеріалів ми маємо і надаємо. Частини цього матеріалу у нас немає, але ми знаємо, що в інших є, і ми також допомагаємо координувати це».

Раніше президент США Джозеф Байден сказав, що встановлення безпольотної зони над Україною означатиме війну. Проте близько 30 тисяч військовослужбовців, 200 літаків та 50 кораблів із 27 країн братимуть участь у найбільших навчаннях НАТО Cold Response 2022, які розпочнуться у понеділок, 14 березня, у Норвегії.

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