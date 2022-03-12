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Поки що тренування: НАТО оголосило про масштабні навчання в Європі

9:36 12 березня 2022
Навчання НАТО в Норвегії

Близько 30 тисяч військовослужбовців, 200 літаків та 50 кораблів із 27 країн братимуть участь у найбільших навчаннях НАТО Cold Response 2022, які розпочнуться у понеділок, 14 березня, у Норвегії. Як пишуть західні ЗМІ, «маневри дозволять відточити бойові навички в умовах холодного клімату Норвегії, у тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі».

Про плани провести маневри Альянс повідомив у січні цього року. Однак після вторгнення в Україну їх значення набуло іншого акценту. «Ці вчення надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Вони проводяться не через напад російської влади на Україну, але на тлі цього мають підвищене значення», — сказав міністр оборони Норвегії Одд Роджер Еноксен.

Відомо, що, щоб уникнути непорозумінь, Норвегія поінформувала Росію про навчання (вони пройдуть лише за кілька сотень кілометрів від російського кордону), що маневри визначені як «чисто оборонні». Проте Москва відхилила запрошення направити спостерігачів на навчання, які завершаться 1 квітня.

Раніше «ФАКТИ» писали, що президент США Джозеф Байден заявив про готовність США захищати кожен дюйм території країн НАТО від вторгнення Росії.

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