«Це буде Третя світова війна»: Джозеф Байден про безпольотну зону над Україною

Виступаючи 11 березня в Білому домі, президент США Джозеф Байден повідомив про нові санкції щодо Росії, що вторглася в Україну. Зокрема, США заборонили постачання в країну-агресора предметів розкошу, а також Штати відмовляться від імпорту з РФ алкоголю, морепродуктів та алмазів. Крім того, Джозеф Байден заявив про готовність США захищати «кожен дюйм» території країн НАТО від вторгнення Росії.

«Ми продовжимо стояти (пліч-о-пліч) з союзниками в Європі і посилати безпомилковий сигнал: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО з повною силою — єдиною і готовою до дії НАТО. Ми не вестимемо війну проти Росії в Україні. Пряма конфронтація між НАТО та Росією — це Третя світова війна, якій ми повинні прагнути запобігти. Але ми вже знаємо, що Путін ніколи не переможе у війні проти України», — заявив американський лідер.

А виступаючи перед представниками Демократичної партії США у Філадельфії, Байден сказав, що встановлення безпольотної зони над Україною означатиме війну. «Ми не будемо вести Третю світову війну в Україні», — додав він. Але сказав, що США дадуть відповідь у разі нападу з боку Росії на країну НАТО. «Звичайно, якщо ми відповімо, це буде Третя світова війна, але ми маємо святе зобов'язання», — сказав Байден.

Американський лідер додав, що США мобілізують понад 12 тисяч американських військовослужбовців вздовж російського кордону для захисту країн НАТО: Латвії, Литви, Естонії, Румунії тощо.

Раніше в російських пабликах, через які ПВК Вагнера зазвичай вербувала найманців, з'явилися оголошення, що підтверджують інформацію про активний набір бійців на війну в Україні.

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