«Поки пси воюють тут»: глава Духовного управління мусульман України закликав єдиновірців у РФ до повстання

Муфтій Духовного управління мусульман України шейх Саїд Ісмагілов звернувся до мусульман Росії.

«Я не знаю, відомо вам чи ні, але сьогодні йде абсолютна, тотальна війна проти нашого народу, проти українського народу та проти нашої держави. Ваші засоби масової інформації вам брешуть! Ваші російські війська прийшли нас просто вбивати. Вони розстрілюють житлові будинки та мирних жителів. Я закликаю вас, мусульмани Росії, не брати участь у цій війні, не підтримувати путінську владу», — наголосив шейх Саїд Ісмагілов.

Також він додав, що не розуміє, на що чекають росіяни. Адже поки всі війська стягнуті в Україну, а українська героїчна армія відбивається від них, треба розпочинати визвольний рух у своїй країні.

«Згадайте, вас позбавляють ваших рідних мов, вас позбавляють прав та свобод, знищують вас як мусульман та народність. Росія — це в'язниця народів. Починайте визволення, доки всі пси воюють тут із нами. Ми дамо відсіч. Ми переможемо. Ви маєте шанс на самовизначення, свободу, відновлення своєї національної, культурної та релігійної ідентичності», — додав муфтій.

Шейх Саїд Ісмагілов закликав молитися за Україну та мусульман України. Водночас він висловив упевненість, що Всевишній Аллах на нашому боці.

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