Мільярдер, банкір, власник «Міжпромбанку», міжнародний інвестор, громадський діяч і політик Сергій Пугачов свого часу близько спілкувався і працював із Путіним, сприяв його просуванню на пост президента, тому досить непогано знає, що відбувається у Кремлі. В свого часу близько спілкувався і працював із Путіним, сприяв його просуванню на пост президента, тому досить непогано знає, що відбувається у Кремлі. В інтерв'ю Дмитру Гордону Сергій Пугачов висловив переконання: в Україні все закінчиться швидко і добре! Адже Путін абсолютно не розуміє Україну та українців. Також Пугачов розповів про стан російської армії та нинішнє оточення кремлівського диктатора.

Про сходження до влади

Пояснюючи передумови нападу на Україну, бізнесмен радить згадати шлях Володимира Путіна до влади 20 років тому.

«Тоді для того, щоб обратися, Путіну не потрібно було абсолютно нічого: на тлі старого і хворого Єльцина, який говорить про те, що він втомився, з'являється молодий і досить виразний директор ФСБ. Путін не сприймався як якесь зло, КДБ-шник. Він асоціювався із Собчаком, він хоч і був не без гріха, але все ж таки був людиною яскравою, демократично спрямованою», — пояснює Пугачов.

До того ж це були 90-ті роки, коли в Росії підривали будинки та мирних жителів. Пугачов запевняє, що тоді особисто він не знав, хто це зробив. Усі думали — це справа рук терористів. Але незабаром Рушайло (тодішній міністр внутрішніх справ) виступив на колегії та доповів про те, що співробітники МВС знешкодили групу співробітників ФСБ, які намагаються підірвати ще один будинок. Вибухи пролунали у Москві, Волгодонську, намагалися підірвати ще один будинок у Рязані. Це 1999 рік. Путін тільки йде до влади, люди думають, що він рятує їх від терористів і його обожнюють.

Перше — вибухи будинків, загибель мирних людей.

«Сьогодні ми абсолютно розуміємо, хто, як і чим займався. Зрозуміло — це була спецоперація із запровадження директора ФСБ на посаду президента Російської Федерації», — запевняє Сергій Пугачов.

Вибухи будинків, загибель мирних людей – це була спецоперація щодо впровадження директора ФСБ на посаду президента Російської Федерації, запевняє Сергій Пугачов. Стоп-кадр відео

Друге — «Норд-ост», який також був спецоперацією для підвищення рейтингу Путіна і замазування кров'ю всіх, включно з ним самим. Сьогодні про це також знають. То була договірна операція. Путін убивав своїх громадян. Це не боротьба з терористами, а заготовка для підвищення рейтингу.

Наступна історія із Бесланом. Там були терористи і вони хотіли домовлятися, але з Аушевим і Масхадовим, яким вони довіряли. Щоб уникнути підвищення рейтингів Аушева і Масхадова, Путін дає команду рознести цю школу в тріски. Це 2004 рік.

Про плани на Україну та розкрадену російську армію

Переходячи до подій у нашій країні, Сергій Пугачов вважає, що Путін на території України все, що міг, уже зробив, а те, до якої межі глава Кремля може дійти у цій війні, — технічне, військове питання. Путін «відірваний» від ситуації і не розуміє не лише Україну, а й свою армію.

Важливо також усвідомлювати, що Путін — людина, яка розставляє довкола себе комфортних людей. Він завжди боявся військової змови та перевороту. У його оточенні ніхто не служив у армії, навіть міністри оборони.

Свого часу на посаду міністра оборони він призначає Іванова, який раніше працював директором меблевого магазину і в армії служив 2 роки, та й то — у Молдові водієм.

«Тоді Іванову було сказано, що армія не потрібна, треба розпродати всі ліквідні активи (будівлі тощо). Путін відверто говорив Іванову: більше 2% собі не бери. Це дуже добре характеризує його ставлення до армії. Путін руйнує військо. Шойгу — він віртуальний, як ті гіперракети у мультфільмах. Він дуже комфортний для Путіна», — запевняє бізнесмен.

За спостереженнями Пугачова, за 20 років такого правління російська армія деградована, деморалізована, розкрадена. Це один із об'єктів розкрадання бюджетних коштів. До цього часу Шойгу з цим справлявся блискуче.

«Готовність армії вторгатися в Україну ми бачимо по розкиданих старих танках, БТРах, випущених ще до афганської війни. Коли почалася грузинська війна, Сердюков мені сказав, що після контрольної підготовки до війни близько 35% машин просто не завелися, а з тих, що завелися, 50% заглухли дорогою до Грузії. Зараз все набагато гірше», — запевняє бізнесмен.

Фото: kremlin.ru

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