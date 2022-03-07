Звинувачення у геноциді: розпочалися слухання у Міжнародному суді ООН у Гаазі за позовом України проти Росії

7 березня у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді.

Як зазначили у Міністерстві закордонних справ України, Росія маніпулює міжнародним правом і, зокрема, Конвенцією від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка є фундаментальним міжнародним договором у галузі захисту прав людини, та використала його для збройної агресії проти України.

Також у МЗС зазначили, що після Другої світової війни міжнародне співтовариство об'єдналося, щоб визнати два фундаментальні принципи: захист суверенних держав від агресії та захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема геноциду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи початок слухань, зазначив, що українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, зокрема юридичному.

«Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, а й увесь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та негайно призначити запобіжні заходи: наказати Росії негайно припинити бойові дії», — додає Дмитро Кулеба.

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