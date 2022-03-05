Росія ніколи не була настільки ізольованою, — Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сумніви щодо того, що так звана «спецоперація Росії» в Україні проходить «за планом». Про це він сказав 4 березня на пресконференції в Брюсселі.

«Путін сказав, що так звана „спецоперація“ проходить „у відповідності з планом“. Важко уявити, що цей план передбачає натхненну роботу українського народу, посилення солідарності між НАТО і ЄС, об’єднання світу в протистоянні Москві, а також безпрецедентну кількість компаній, які розірвали свої зв’язки з Росією», — зауважив Ентоні Блінкен.

Також він додав, що Росія ніколи не була настільки ізольована, а ми ніколи не були настільки єдиними.

Водночас, Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон буде продовжувати працювати зі своїми союзниками, щоб надати українцям засоби захисту від російської агресії.

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