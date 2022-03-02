Абрамович продає «Челсі» та виручені гроші обіцяє пожертвувати жертвам війни в Україні

У середу, 2 березня, швейцарський мільярдер Гансйорг Вісс заявив, що йому запропонували купити футбольний клуб «Челсі» у російського бізнесмена Романа Абрамовича. Новина миттєво облетіла європейські ЗМІ, проте спочатку її сприйняли як чутки. Адже 26 лютого власник лондонського клубу публічно заявив, що передасть контроль над «Челсі» опікунській раді.

Тоді британська преса писала, що Абрамович вирішив таким чином уникнути санкцій, які ввів уряд Бориса Джонсона. Це було 24 лютого, одразу після військового вторгнення Росії до України. Британський прем'єр-міністр оголосив про запровадження нових жорстких санкцій проти російських банків та чиновників, а також заявив, що планується нове заморожування активів понад ста осіб та компаній. Джонсон пообіцяв провести ретельні розслідування та встановити, як багаті росіяни, які володіють дорогою нерухомістю та активами у Великій Британії, отримали свої мільярди. «Олігархам буде нікуди сховатися», — пригрозив він.

Рішення передати управління «Челсі» опікунській раді було розкритиковане. Багато експертів у галузі фінансів та майнових прав заявили тоді, що Абрамович просто відійде у тінь, щоб нікого не дратувати, але при цьому збереже повний контроль над своїм футбольним клубом.

І ось 2 березня російський бізнесмен несподівано підтвердив слова Гансйорга Вісса — він продає «Челсі». Але це ще не головна сенсація. Абрамович заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який він має намір заснувати, щоб надавати допомогу постраждалим у війні, розв'язаній Росією проти України!

«Я хотів би звернутися до спекуляцій у засобах масової інформації за останні кілька днів у зв’язку з моїм володінням „Челсі“… Я завжди приймав рішення, керуючись інтересами клубу. Тому в ситуації, що склалася, я прийняв рішення продати клуб, оскільки вважаю, що це відповідає інтересам команди», — заявив Абрамович.

Тепер британська преса вважає, що мільярдер знайшов, як йому здається, спосіб зберегти свою британську нерухомість та можливість вести справи на Заході. Якщо він допомагає Україні, значить він не входить до ближнього кола Путіна, значить немає підстав включати його та його компанії до списків санкцій.

Нагадаємо, Абрамович придбав «Челсі» у 2003 році за 140 мільйонів фунтів (188 мільйонів доларів за нинішнім курсом) та вклав у клуб за той час, що володіє ним, ще понад півтора мільярда фунтів (понад 2 мільярди доларів).

За 19 років «Челсі» чотири рази виграв чемпіонат Англії, двічі перемагав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, п'ять разів став володарем Кубка Англії, тричі завоював Кубок Ліги та двічі Суперкубок Англії. У серпні 2021 року лондонський клуб виграв Суперкубок УЄФА. Менше ніж місяць тому здобув перемогу у першому клубному чемпіонаті світу. Як бачимо, «Челсі» Абрамовича встиг виграти всі можливі значущі футбольні трофеї.

Подальшим успіхам російського мільярдера як власника команди завадив Путін зі своєю злочинною війною. 25 лютого депутат Британського парламенту лейборист Кріс Брайант запропонував позбавити Романа Абрамовича права власності на «Челсі» та накласти арешт на його активи. Це й змусило бізнесмена, який нині займає 142-е місце у списку найбагатших у світі людей (капітал Абрамовича американський журнал Forbes оцінює у 14,2 мільярда доларів), спішно позбавлятися всього, що належить йому в Британії.

Проблеми у Романа у Сполученому Королівстві виникли ще 2018 року. Британська влада дала зрозуміти росіянину, що навряд чи він зможе отримати нову інвестиційну візу. Строк старої підходив у Абрамовича до кінця. Тоді мільярдер прилетів до Тель-Авіва й отримав громадянство Ізраїлю, зберігши при цьому і російський паспорт. Наприкінці минулого року Абрамовичу вдалося здобути ще й громадянство Португалії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війну, яку розв'язав проти України Путін, засудили російські мільярдери Олег Тіньков, Михайло Фрідман та Олег Дерипаска.

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