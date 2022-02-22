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Світ

Британія ввела санкції проти друзів Путіна та п'яти російських банків

15:11 22 лютого 2022
Борис Джонсон

Великобританія у відповідь на визнання РФ «ЛНР» та «ДНР» включила до оновленого списку антиросійських санкцій п'ять банків Росії (Банк «Росія», Промсвязьбанк, Генбанк, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Індустріальний ощадний банк), а також трьох бізнесменів — друзів Путіна Геннадія Тимченка, а також братів Бориса та Ігоря Ротенбергів. Їхні активи (близько 100 мільярдів доларів) будуть заморожені.

Про це, як повідомляє Бі-бі-сі, оголосив у парламенті британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Як заявив Джонсон, Захід дав Путіну можливість вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, але Москва цим не скористалася. Джонсон означив, що запровадження російських військ на території України прирівнюється до вторгнення.

Джонсон зазначив, що це лише перший етап санкцій. «Тепер ми маємо підготуватися до наступних можливих етапів путінського плану», — сказав він депутатам. Якщо станеться найгірше, Україна стане мішенню «повномасштабної агресивної війни, яка ведеться без найменшого виправдання з абсурдних та навіть містичних причин», — заявив прем'єр-міністр.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку 2».

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