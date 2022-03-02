Вашингтон вводить повні блокувальні санкції щодо оборонного комплексу Росії

У середу, 2 березня, після того як Євросоюз розпочав відключення від SWIFT російських банків, Вашингтон повідомив про введення повних блокувальних санкцій щодо 22 підприємств оборонного комплексу Росії, які виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети та безпілотні літальні апарати для російських збройних сил. Як зазначено на сайті Білого дому, ці штрафні заходи призведуть до значних витрат для російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом зброї. Назви підприємств, що підпали під санкції, на сайті американської адміністрації не вказані.

Цей пакет санкцій включає й інші заходи:

суворий експортний контроль високотехнологічних товарів щодо Росії та Білорусі;

обмеження на експорт технологій для нафтовидобувної промисловості;

санкції на компанії, що беруть участь у фінансуванні армії Росії та Білорусії;

обмежувальні заходи та експортний контроль на обладнання з видобутку нафти та газу.

У повідомленні Білого дому підкреслюється, що поширення санкцій на Білорусь завадить Росії імпортувати технології, що потрапили для неї в «чорний список», технології та обладнання через свого сусіда. Крім того, буде різко обмежена можливість обох країн отримувати те, що необхідно для підтримки військової агресії проти України й підривати глобальний мир і безпеку.

Також у заяві Білого дому підтверджується закриття повітряного простору США для всіх російських пасажирських та транспортних літаків. Крім того, повідомляється, що американським громадянам і компаніям заборонено співпрацювати з будь-яким авіаперевізником, зареєстрованим у Росії, що здійснює там свою діяльність або якось пов'язаний з Росією.

Нагадаємо, раніше Нацбанк України заборонив використання платіжних карток банків Росії та Білорусі в нашій країні.

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