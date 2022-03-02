Про супермаркети в РФ забудуть, а ціни на ринках змінюватимуться кілька разів на день — Олег Устенко про наслідки санкцій

Сьогодні Україна воює з Росією на всіх можливих фронтах. З одного боку, нас охороняють наші військові, з іншого — дипломати та західні партнери запроваджують найсильніші санкції, спрямовані на знищення російської економіки.

Зокрема, росіяни, які так бояться вийти з масовими протестами на вулиці своїх спокійних міст, незабаром на особистому добробуті відчують всю силу санкцій. Одна лише санкція щодо Центробанку Росії спровокує масу «приємних» сюрпризів для РФ та її громадян.

Отже, економічний ланцюжок наслідків лише однієї санкції. Пояснює радник президента України Олег Устенко.

1. За кілька хвилин Центробанк РФ (при непоганому розкладі для нього) на кілька десятиліть ПОВНІСТТЮ (!) втратив доступ до значної частини своїх золотовалютних резервів. Гроші з «кубишки», які можна було використати в критичний момент, були підірваны після першого пострілу проти України.

2. Гроші, які є у золотовалютних резервах, використовуються для підтримки курсу. Але робити це можна тільки в тому випадку, якщо ти впевнений, що гарні часи скоро повернуться. Якщо ні, то ти просто спалюєш їх. І тоді постає одне запитання: з якою швидкістю полум'я багаття спалить твій запас? А горить воно дуже швидко. І зробити вже нічого не можна.

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3. Рубль поки що тільки почав девальвувати. Офіційне падіння рубля до долара за пів дня 5-го дня війни — близько 20%. З 75 руб. за долар він уже перевищив позначку 100 руб. за долар. І це лише початок. Центробанк нічого не зробить, і протягом наступних годин він шукатиме нову рівновагу. Але проблема в тому, що цієї рівноваги ВЖЕ НЕ ІСНУЄ. І крок падіння тільки збільшуватиметься в геометричній прогресії. Крок в 10 переходитиме до кроку 20, 50, 100 і зупиниться в космічних далях. До речі, психологічно жахливою позначкою для населення завжди було близько 10%. А тут ми говоримо про просідання курсу в рази.

4. Незабаром Центробанк Росії припинить надавати інформацію про стан своїх резервів, а потім повинен буде закрити валютний ринок назавжди (ну, або на дуже довго). Він перейде у стан навіть не 90-х, а 80-х. Коли курс визначається лише ЧОРНИМ ринком та кримінальним покаранням за валютні угоди, тобто сенсу в ньому немає. І про нього вже навіть не згадуватимуть.

5. Коли курс поринає в захмарні дали, починається втеча депозитів. Успішним буде лише той, хто встигне першим закрити свій депозитний рахунок і витягнути з банку готівку. Центробанк спробує надавати масове рефінансування (підтримку) комерційним банкам. Але це вже не зупинить падіння спочатку найслабших банків, а потім і всіх інших. Спрацює ефект доміно. Банківська система ляже. Довіра до неї буде повністю та беззастережно підірвана на довгі роки.

6. Падіння банківської системи (навіть якщо нічого іншого не відбувається) призведе до обвалу економіки. Немає кредитів, немає довіри, бізнес вести не можна. Прощавай, зростання! Прощавайте, соціальні програми підтримки населення! Прощавай, оборонний бюджет! Привіт безпросвітна реальність!

7. Колосальна девальвація, неконтрольоване рефінансування з боку Центробанку вдарять у дзвін галопуючої інфляції! Не звичайної, а страшної, що мчить галопом, з наступним переходом в абсолютно солодку гіперінфляцію 90-х. При ній цінники на базарах — про супермаркети забудьте — змінюватимуться кілька разів на день.

8. Це розуміють усі — і АБСОЛЮТНО впевнений — у тому числі й ті економісти, які працюють у Центробанку Росії.

А ВСІ ЦЕ МОЖНА БУЛО ПОПЕРЕДИТИ! І все ще можна зупинити!

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