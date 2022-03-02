Євросоюз почав відключення від SWIFT російських банків: кого покарають насамперед

Сім російських банків, які потрапили під санкції ЄС, Євросоюз почав відключати від міжнародної системи платежів SWIFT. Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Про це йдеться у Офіційному журналі Євросоюзу.



Йдеться про другий за величиною в Росії ВТБ-банк, банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Радкомбанк» та ВЕБ.

Банки з цього списку обрані на основі зв'язків з російською державою.

Починаючи з 12 березня, зазначеним банкам забороняється надавати спеціалізовані послуги з передачі фінансових повідомлень, що використовуються для обміну фінансовими даними, російським юридичним особам, організаціям чи установам, права власності яких прямо чи опосередковано належать більш я 50% цим банкам.

Державні банки давно під санкціями. «Сбербанк» та «Газпромбанк» не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

Нагадаємо, до санкцій щодо Росії приєдналися компанії Mastercard та Visa. Ними було заблоковано доступ до платіжної системи декільком російським банкам. Це означає, що картки Mastercard та Visa працюватимуть тільки в РФ, а за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах ні.

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