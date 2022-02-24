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Борис Джонсон збирає екстрений саміт НАТО

12:21 24 лютого 2022
Борис Джонсон

Борис Джонсон скликав екстрений саміт НАТО у зв'язку із воєнними діями Росії проти України. Раніше прем'єр-міністр Великобританії заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні».

«Це катастрофа для нашого континенту. Я звернуся до нації з приводу російського вторгнення на Україну сьогодні вранці. Крім того, я збираюся поговорити з лідерами „Великої сімки“ і закликаю провести негайну зустріч усіх керівників країн-учасниць НАТО найближчим часом», — заявив він.

Представники країн НАТО проведуть 24 лютого екстрену зустріч щодо ситуації в Україні для обговорення спільних дій.

Глава НАТО Єнс Столтенберг раніше засудив «безрозсудний і неспровокований напад» Росії на Україну. За його словами, НАТО зробить усе, щоб захистити всіх союзників та підтримати народ України у цей жахливий час.

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