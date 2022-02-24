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Глава НАТО засудив «безрозсудний та неспровокований напад» Росії на Україну

7:46 24 лютого 2022
Єнс Столтенберг

Глава НАТО Єнс Столтенберг засудив «безрозсудний і неспровокований напад» Росії на Україну, який ставить під загрозу життя мирних жителів.

«В черговий раз, попри наші неодноразові попередження та невпинні дипломатичні зусилля, Росія обрала шлях агресії проти суверенної та незалежної країни… Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Я закликаю Росію негайно припинити військові дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України», — йдеться в офіційній заяві Генерального секретаря НАТО.

Він заявив, що партнери по альянсу зустрінуться, щоб обговорити дії у відповідь. За словами Столтенберга, НАТО зробить усе, щоб захистити всіх союзників та підтримати народ України у цей жахливий час.

Раніше «ФАКТИ» писали — Байден пообіцяв закликати Росію до відповіді за напад на Україну.

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