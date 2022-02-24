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Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні»

8:01 24 лютого 2022
Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь Заходу у відповідь на напад Росії на Україну.

«Я приголомшений жахливими подіями в Україні, і я провів переговори з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Великобританія та наші союзники відповідатимуть рішуче», — написав Джонсон у Twitter.

Раніше, як писали «ФАКТИ», президент США Джо Байден пообіцяв закликати Росію до відповіді за напад на Україну.

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