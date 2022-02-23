Кейт Міддлтон і її «данський двійник» принцеса Мері вийшли у світ разом

Герцогиня Кембриджська продовжує свій дводенний візит до Данії. 40-річна Кейт Міддлтон відвідала королівський палац, де зустрілася з 81-річною данською королевою Маргрете II. На зустрічі була також невістка королеви — 50-річна принцеса Мері, дружина наслідного принца Фредеріка. Її часто називають «данським двійником Кейт», оскільки жінки схожі зовні, а також віддають перевагу однаковому стилю в одязі.

Як повідомляє Daily Mail, Кейт була у сірій сукні-пальті від Catherine Walker вартістю чотири тисячі доларів. Уродженка Австралії принцеса Мері — у білому пальті.

Коронова принцеса Марія і дюжина кембріді, в Catherine Walker coat, ходьби між palaces в Copenhagen. pic.twitter.com/h85LfFjF7Z - Richard Palmer (@RoyalReporter) February 23, 2022

Пізніше Кейт і Мері разом відвідали кризовий центр, який допомагає жінкам і дітям, що постраждали від домашнього насильства. Він знаходиться під патронатом кронпринцеси, яка заснувала його.

Вранці 23 лютого, як писали «ФАКТИ», Кейт відвідала «лісовий дитячий садок», де спробувала рубати дрова.

Фото Twitter/Instagram

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