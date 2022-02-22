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Кейт Міддлтон прибула з візитом у Копенгаген без принца Вільяма та в одязі кольорів прапора Данії

17:08 22 лютого 2022
Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська прибула з офіційним дводенним візитом у Копенгаген. 40-річна Кейт Міддлтон прилетіла рейсом British Airways. Цього разу її не супроводжував чоловік принц Вільям, що буває вкрай рідко. Свій попередній та перший сольний візит за кордон, Кейт здійснила у 2016 році, відвідавши Нідерланди.

Як повідомляє видання Daily Mail, дипломатична Кейт була в одязі кольорів прапора Данії — червоному блейзері від Zara вартістю 81 долар та білій сорочці, а також у чорних штанах.

Під час візиту Кейт зустрінеться з 81-річною королевою Маргрете II, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, а також з 50-річною принцесою Мері — дружиною спадкового принца Фредеріка, яку часто називають «данським двійником Кейт». Жінки не тільки схожі зовні, але й віддають перевагу однаковому стилю.

Раніше «ФАКТИ» писали — Стало відомо, який королівський закон про моду ігнорували Кейт Міддлтон та Єлизавета II, але ніколи не порушувала Меган Маркл.

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