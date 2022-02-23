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Кейт Міддлтон взялася рубати дрова, прокотилася на гірці та заявила, що хоче дитину

12:23 23 лютого 2022
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон, яка прибула з сольним візитом до Копенгагену, відвідала місцевий «лісовий дитячий садочок». Герцогиня Кембриджська отримала можливість ознайомитися з тим, як у Данії використовують природу для навчання дітей та покращення їхнього психічного здоров'я. При навчальному закладі є територія просто неба, де діти віком до шести років проводять багато часу — замість того, щоб постійно сидіти в класах.

Кейт, яка була одягнена в джинси, светр та зручну куртку, особисто взялася рубати молотком дрова для багаття. Як повідомляє видання Daily Express, розрубати колоду їй, щоправда, вдалося лише з третьої спроби. Вона також бігала та грала з дітьми.

Напередодні Кейт також прокотилася на гірці в Ігровій лабораторії Лего.

40-річна мати трьох дітей також зізналася, що хотіла б ще одну дитину. Вона думає про це щоразу, коли спілкується з малюками. Проте її чоловік принц Вільям не в захваті від цієї ідеї. «Вільям завжди непокоїться, коли я зустрічаюся з дітьми віком до року. Я приходжу додому і говорю: «Заведімо ще одного», — розповіла вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Стало відомо, який королівський закон про моду ігнорували Кейт Міддлтон та Єлизавета II, але ніколи не порушувала Меган Маркл.

Фото Twitter/Daily Mail/TimRooke

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