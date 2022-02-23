Кейт Міддлтон взялася рубати дрова, прокотилася на гірці та заявила, що хоче дитину

Кейт Міддлтон, яка прибула з сольним візитом до Копенгагену, відвідала місцевий «лісовий дитячий садочок». Герцогиня Кембриджська отримала можливість ознайомитися з тим, як у Данії використовують природу для навчання дітей та покращення їхнього психічного здоров'я. При навчальному закладі є територія просто неба, де діти віком до шести років проводять багато часу — замість того, щоб постійно сидіти в класах.

Danish Forest Kindergartens use the power of nature and the outdoors to:



• Help build children’s self-awareness

• Strengthen relationships with others

• Understand their value in society pic.twitter.com/90K58I5SOl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 23, 2022

Кейт, яка була одягнена в джинси, светр та зручну куртку, особисто взялася рубати молотком дрова для багаття. Як повідомляє видання Daily Express, розрубати колоду їй, щоправда, вдалося лише з третьої спроби. Вона також бігала та грала з дітьми.

The Duchess of Cambridge is having fun with the children. pic.twitter.com/03v52NKbz5 — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 23, 2022

Напередодні Кейт також прокотилася на гірці в Ігровій лабораторії Лего.

Kate такслідних воріт, що на східцях в Lego Foundation Play Lab. pic.twitter.com/Ry61eWTzlO — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 22, 2022

40-річна мати трьох дітей також зізналася, що хотіла б ще одну дитину. Вона думає про це щоразу, коли спілкується з малюками. Проте її чоловік принц Вільям не в захваті від цієї ідеї. «Вільям завжди непокоїться, коли я зустрічаюся з дітьми віком до року. Я приходжу додому і говорю: «Заведімо ще одного», — розповіла вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Стало відомо, який королівський закон про моду ігнорували Кейт Міддлтон та Єлизавета II, але ніколи не порушувала Меган Маркл.

Фото Twitter/Daily Mail/TimRooke

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