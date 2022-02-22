Королеві стало гірше? Єлизавета II, яка захворіла на ковід, несподівано скасувала віртуальні заходи

Після того, як стало відомо, що 95-річна британська королева Єлизавета захворіла на ковід, Букінгемський палац повідомив, що хвороба протікає в м'якій формі, і що Її Величність продовжить працювати, виконуючи заплановані справи, які не потребують напруги. Проте королева несподівано скасувала віртуальні заходи, що планувалися на 22 лютого.

«Оскільки Її Величність все ще відчуває легкі симптоми, що нагадують застуду, вона вирішила не проводити заплановані віртуальні заходи сьогодні… Рішення щодо подальших заходів мають бути прийняті у належний час», — йдеться у заяві палацу.

При цьому королева продовжить виконувати «легкі обов'язки» — наприклад, буде працювати з документами.

Це викликало занепокоєння британців, які вирішили, що Її Величності стало гірше.

Раніше, як писали «ФАКТИ», повідомлялося, що разом із королевою Єлизаветою II на ковід захворіли її помічники та персонал Віндзорського замку.

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