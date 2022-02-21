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Байден погодився зустрітися з Путіним, але є умова

9:56 21 лютого 2022
Архівне фото

Президенти Росії і США Володимир Путін та Джозеф Байден прийняли пропозицію свого французького колеги Еммануеля Макрона про скликання саміту з питань безпеки. Порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого, повідомили Telegram-ЗМІ.

«Президент республіки говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, а також з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім з усіма зацікавленими сторонами з безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін ухвалили принцип такого саміту», — йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Окремо Макрон підкреслив, що Байден і Путін зможуть провести переговори «тільки в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну».

Факт домовленості щодо зустрічі Байдена з Путіним офіційно підтвердили і в Білому домі.

«Держсекретар Блінкен і міністр Лавров повинні зустрітися цього тижня в Європі за умови, що Росія не розпочне військових дій. Президент Байден у принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо вторгнення не відбудеться», — йдеться в заяві спікера Білого дому Джен Псакі.

Втім, вона заявила і про готовність до застосування посилених антиросійських санкцій, «якщо Росія вибере війну».

«Зараз, схоже, Росія дуже прискорює та продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну», — констатувала представник Білого дому.

Нагадаємо, США та Євросоюз остаточно узгодили перший пакет антиросійських санкцій, що передбачають відлучення Росії від міжнародних фінансових ринків та доступу до її основних експортних ринків. При цьому раніше президент Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив про право України «вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру» .

За його словами, Україна ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, а якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами наша держава не отримає реальних гарантій безпеки, «Україна матиме право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року піддані сумніву».

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