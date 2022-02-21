Стало відомо про зміст першого пакету санкцій проти Росії, що його підготував Білий дім. Найважливіше — він забороняє фінансовим установам США обробляти транзакції для російських банків. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Так, метою розірвавання кореспондентських зв'язків між американськими та цільовими російськими банками, що лежать в основі глобальних грошових потоків, визначено завдання шкоди російській економіці. За даними Reuters, санкції можуть запровадити проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку та ЗЕБ РФ.

США також можуть внести до «чорного списку» певних росіян та компанії, тобто фактично виключити їх з американської банківської системи, заборонити їм торгівлю з американцями та заморозити їхні активи у США.

Втім, наголошує агентство, такі жорсткі санкції буде запроваджено лише у разі прямого вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що у разі вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків і вона буде позбавлена доступу до основних експортних товарів.

Нагадаємо, нині на Донбасі триває загострення, а з 21 лютого Росія ще й закрила повітряний простір над Азовом.

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