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У Макрона заявили про нову домовленість із Путіним: що відомо

20:27 20 лютого 2022
У Макрона заявили про нову домовленість із Путіним: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон переконав президента Росії Володимира Путіна відновити тристоронні переговори між Росією, Україною та ОБСЄ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як відомо, від участі у ТКГ Росія раніше відмовлялася. Про це агентство AFP повідомило із посиланням на Єлисейський палац.

Переговорам, які призначені вже на понеділок, 21 лютого, передуватиме телефонна розмова міністрів закордонних справ Росії Сергія Лаврова та Франції Жан-Іва Ле Дріана.

Джерела AFP наголошують, що незважаючи на домовленість, Макрон і Путін мають різні погляди на те, хто несе відповідальність за напруженість на сході України — Макрон поклав провину на російських бойовиків, а Путін заявив, що у напруженості винна Україна і знову зажадав від НАТО і Вашингтона «серйозно поставитися» до вимог Росії щодо гарантій безпеки.

Наголошується, що бесіда президентів тривала протягом 105 хвилин, після чого президент Франції повідомив про її зміст президенту України Зеленському.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, який виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, розкритикував нинішню систему безпеки в Європі і не виключив відмову України від без'ядерного статусу.

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