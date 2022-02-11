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Стало відомо про стан королеви Єлизавети, яка була у прямому контакті з хворим на ковід принцом Чарльзом

9:25 11 лютого 2022
Королева Єлизавета та принц Чарльз

У Букінгемському палаці підтвердили, що королева Єлизавета II була у прямому контакті з принцом Чарльзом за два дні до того, як у нього виявили позитивний результат на коронавірус. Він приїжджав до неї у Віндзорський замок у вівторок.

Як повідомляє Daily Mail, Її Величність залишається під постійним наглядом лікарів і регулярно робить тести. Симптоми хвороби у неї відсутні. При цьому палац відмовився офіційно повідомити про результати тестів монарха.

95-річна Єлизавета отримала три дози щеплення від ковіду.

У самого 73-річного Чарльза, який хворіє на коронавірус вже вдруге та в грудні зробив бустерне щеплення, хвороба знову протікає не у важкій формі.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Єлизавета II побажала, щоб дружина принца Чарльза Камілла отримала титул королеви.

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