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«Вам хтось казав, що ви схожі на принца Гаррі?»: чоловіка Меган Маркл прийняли за його власного двійника

11:01 18 лютого 2022
Принц Гаррі та Міккі Гайтон

Британського принца Гаррі, який разом зі своєю кузиною принцесою Євгенією відвідав Супербоул у Каліфорнії, прийняли його власного двійника. Як повідомляє видання Daily Star, кантрі-співачка Мікі Гайтон, яка виконувала на цьому спортивному заході американський гімн, розповіла, що її батьки, зустрівшись із Гаррі на трибунах, попросили його зробити з ними селфі. Вони вирішили, що перед ними молодий чоловік, який курйозно нагадує онука британської королеви Єлизавети. «Вам хтось казав, що ви схожі на принца Гаррі?», — простодушно запитали вони у Його Високості. Збентежений Гаррі навіть зняв кепку — але й тоді мати та батько Мікі не впізнали у ньому оригінал. Непорозуміння роз'яснилося лише після втручання самої Гайтон, яка уточнила, що перед ними справді член королівської родини.

Сама співачка опублікувала раніше в Instagram фото з Гаррі. І зізналася, що навіть зробила перед ним реверанс у спортивному костюмі.

Раніше «ФАКТИ» писали — На столику королеви Єлизавети побачили її фото з правнуками, що ніколи раніше не публікувалося.

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