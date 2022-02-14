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Принца Гаррі помітили на Супербоул в компанії принцеси Євгенії

7:25 14 лютого 2022
Принц Гаррі та принцеса Євгенія

Принца Гаррі (який днями заявив про бажання продовжувати справу своєї матері принцеси Діани) помітили у натовпі глядачів на трибуні стадіону в місті Інглвуд (американський штат Каліфорнія), де проходив Супербоул. В американському футболі так називається фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США.

Як пише видання People, Гаррі вперше відвідав такий захід. Грали команди Los Angeles Rams та Cincinnati Bengals. За кого вболівав принц, лишилося загадкою. Його дружина Меган Маркл, як відомо, родом із Лос-Анджелеса. Тож це могло позначитися на спортивних симпатіях її чоловіка.

Сама Меган на матчі не з'явилася. Натомість компанію 37-річному Гаррі несподівано склала його 31-річна кузина принцеса Євгенія, яка прилетіла з Британії. 9 лютого вона відсвяткувала перший день народження сина Августа.

Гаррі та Євгенія залишаються досить близькими — чого не скажеш про його стосунки з іншими членами королівської родини. Меган Маркл в інтерв'ю Опре Вінфрі зізналася, що була знайома з Євгенією ще до того, як зустрілася з Гаррі. Герцог та герцогиня Сассекські, які тепер живуть у Каліфорнії, надали Євгенії та її чоловікові Джеку Бруксбенку свій Фрогмор-котедж у Віндзорі.

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