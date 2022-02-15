Ілон Маск пожертвував на благодійність акції Tesla на 5,7 мільярда доларів

Як стало відомо, бізнесмен Ілон Маск, якого назвали «людиною 2021 року» за версією журналу Time, пожертвував у листопаді минулого року на благодійність акції компанії-виробника електромобілів Tesla на загальну суму 5,7 мільярда доларів. Як повідомляє CNN, назву організації або організацій, які ощасливив Маск, не повідомляються.

Таким чином Маск став другим найбільшим у США філантропом року за величиною пожертвувань. На першому місці опинилося розлучене подружжя Білл і Мелінда Гейтс, яке разом пожертвувало близько 15 мільярдів доларів.

Торік Маска, найбагатшу людину у світі, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) закликав зробити пожертвування, яке допоможе розв'язати проблему голоду у світі.

«Якщо WFP зможе точно описати в цій темі в Twitter, як шість мільярдів доларів допоможуть розв'язати проблему голоду у світі, я прямо зараз продам акції Tesla і зроблю це», — написав Маск у соцмережі у жовтні. Всесвітня продовольча програма й справді відповіла, надавши свій план. Проте поки що невідомо, чи зробили Маск пожертву саме WFP, як обіцяв.

Всесвітня продовольча програма — найбільша у світі гуманітарна організація, яка забезпечує щорічно близько чотирьох мільйонів тонн продуктів харчування. Вона є лауреатом Нобелівської премії миру 2020 року.

Раніше, як писали «ФАКТИ», на компанію Ілона Маска подали до суду через жорстоке поводження з мавпами.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter